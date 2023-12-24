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Самолет с хоккеистами «Сочи» совершил вынужденную посадку

Самолет с игроками ХК «Сочи» совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Самолет с хоккеистами «Сочи» вынужденно приземлился в Минеральных Водах из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

«Обычно в это время здесь появляется пост от админа с текстом о Сочи. Но погодные условия в нашем родном городе вынудили нас приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах», — говорится в сообщении.

23 декабря хоккеисты «Сочи» проиграли в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинскому «Барысу». Встреча завершилась со счетом 2:3 (ОТ). В составе победителей точными бросками отметились Энтони Камара, Давид Скленичка и Аркадий Шестаков. За «Сочи» забивали Джереми Бракко и Кирилл Рассказов.

Для «Сочи» это уже седьмое поражение подряд. В турнирной таблице Западной конференции южане занимают десятое место, набрав 33 очка. Лидирует в Западной конференции московское «Динамо», имея в активе 62 очка. Второе место занимает столичный «Спартак» (60), замыкает тройку сильнейших ярославский «Локомотив» (57).

Ранее московский ЦСКА проиграл третий матч подряд, уступив «Локомотиву» в КХЛ.

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