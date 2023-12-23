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Гретцки назвал игрока НХЛ, который больше всего похож на него

Экс-хоккеист Гретцки заявил, что игрок «Девилз» Хьюз больше всего похож на него

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John Dunn/AP

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз больше всего похож на него в игровом плане. Его слова приводит BR Open Ice.

«Джек Хьюз напоминает мне меня в том смысле, что, прежде всего, он быстрее меня и невероятно хорошо видит лед. Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», — заявил Гретцки.

В текущем сезоне НХЛ Хьюз провел 26 матчей, в которых забросил 14 шайб и сделал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 38 очков.

«Нью-Джерси» набрал 34 очка после 31 матча и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «дьяволы» сыграют с «Детройт Ред Уингз».

Гретцки — лучший бомбардир в истории НХЛ. За карьеру он забросил 894 шайбы. На счету его ближайшего преследователя, российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, 828 голов.

Ранее Овечкину предрекли 14-матчевую голевую серию.

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