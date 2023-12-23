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Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров года в мире

Роналду занимает второе в мире в списке бомбардиров 2023 года

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STR/AP

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел на второе место в мире в списке лучших бомбардиров 2023 года.

В матче чемпионата Саудовской Аравии Роналду отметился забитым мячом в игре с «Аль-Иттифаком» (3:1). Этот мяч стал для него 51 в текущем году.

Больше мячей забил только Гарри Кейн из мюнхенской «Баварии» (52). Также 51 мяч забил Килиан Мбаппе, представляющий «ПСЖ».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубок арабских чемпионов.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее Роналду отреагировал на третью подряд победу «Аль-Насра».

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