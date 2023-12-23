Овечкину предрекли 14-матчевую голевую серию

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров заявил, что порадовался за форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который прервал 14-матчевую безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Metaratings.ru.

«Порадовался за великого. Конечно, со всеми случается, все мы люди. У него сейчас было 14 матчей без голов. Теперь, думаю, будет столько же подряд забивать», — сказал Канцеров.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Заброшенная шайба помогла россиянину приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. После сегодняшнего матча на счету Овечкина стало 828 шайб за все время выступления в НХЛ. Отставание российского нападающего от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Ранее тренер «Вашингтона» похвалил Овечкина.