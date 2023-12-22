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Экс-игрок «Спартака» допустил, что Абаскаль повлиял на назначение спортивного директора

Экс-игрок Деменко считает, что тренер «Спартака» повлиял на назначение спортдира

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Александр Ступников/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Максим Деменко прокомментировал назначение португальца Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых. В комментарии «Газете.Ru» он удивился, что эту должность не занял испанец Хавьер Рибалта, а также не исключил, что на это кадровое решение повлиял главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль.

«Мы говорим о Рибалте? Нет, Амарал? Был сначала разговор про Рибалту, который работал в «Зените». Значит, видимо, кто-то из агентов, может быть, даже Абаскаль повлиял. Если без тренера этот вопрос решался, я не понимаю. Если же это тренерское назначение, я могу понять, что он хотел получить человека, с которым удобно работать и общаться. Мы пока не слышали, что именно тренер пригасил нового спортивного директора. Если это было сделано без него, могут начаться новые разговоры, недопонимания.

Я вспоминаю, как «Спартак» судился с бывшим генеральным директором Газизовым, хотя он многое решал в клубе. И с Дмитрием Поповым раньше что-то не поладили. И если сейчас вопрос решался без участия тренера, это непонятная ситуация. А если с ним все согласовали, если Абаскалю доверяют, это правильное назначение», — полагает Деменко.

Последним местом работы Амарала была лиссабонская «Бенфика». Он приступит к работе на новой должности с 1 января 2024 года.

Ранее ветеран «Спартака» назвал временщиком нового спортивного директора клуба.

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