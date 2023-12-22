«Зенит» сыграет в Катаре на Кубке равноправия

Пресс-служба петербургского «Зенита» в своем Telegram-канале объявила, что сине-бело-голубые сыграют в Катаре на Кубке равноправия.

Турнир пройдет с 1 по 13 февраля. Соперниками «Зенита» станут бразильский «Сантос», китайский «Шанхай Шэньхуа» и катарский «Аль-Духаиль».

После 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» Сергея Семака, в активе которого 36 баллов. Замыкает топ-3 московское «Динамо» Марцела Лички с 32 очками. Четвертую строчку занимает московский «Локомотив» (31).

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3-го числа.

По итогам чемпионата Бразилии сезона-2023 «Сантос» вылетел из Серии А, заняв 17-е место. «Шанхай Шэньхуа» завершил чемпионат Китая на пятом месте, отстав от «Шанхай Порт», который стал чемпионом, на 11 очков. «Аль-Духаиль» после 12 туров чемпионата Катара занимает шестое место.

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