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Клуб РПЛ занял восьмое место в мире по среднему росту игроков

«Урал» занял восьмое место в мире по среднему росту футболистов

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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг футбольных клубов по среднему росту футболистов, согласно которому екатеринбургский «Урал» занял восьмое место.

Средний рост футболистов «Урала» составил 186,30 см. Первое место по этому показателю занимает венгерский «Хечкемет» (187,13). Вторую строчку занял немецкий «Хоффенхайм» (186,92), третью строчку занимает немецкий «Шальке-04» (186,83).

В турнирной таблице Российский премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занимает 12-е место, набрав 19 очков.

После 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» Сергея Семака, в активе которого 36 баллов. Замыкает топ-3 московское «Динамо» Марцела Лички с 32 очками. Четвертую строчку занимает московский «Локомотив» (31).

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3-го числа.

Ранее Юрий Семин назвал лучших тренеров чемпионата России.

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