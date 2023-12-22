Экс-футболист сборной России рассказал о готовности пойти в армию

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Сергей Гришин рассказал, что он готов пойти в армию, передает Sport24.

«Если бы ко мне пришли и сказали бы, что во мне нуждается родина, то, конечно, пошел бы. А кто не пошел бы за родину? Но нас, обычных граждан, это все пока не касается, есть обученные люди», — сказал Гришин.

В 2022 году Гришину после объявления частичной мобилизации пришла повестка.

Гришин выступал за московское «Торпедо», «Асмарал», ярославский «Шинник», грозненский «Терек», махачкалинский «Анжи» и казахстанский «Женис». За сборную России Гришин провел три матча, забив один мяч.

7 августа в ряды бригады «Эспаньола» — добровольческого подразделения, сформированного из фанатов различных клубов, — вступил экс-футболист сборной России Андрей Соломатин. Он подписал полугодичный контракт.

Соломатин несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью — привозил еду, вещи и предметы первой необходимости для бойцов «Эспаньолы».

Ранее российских футболистов осудили за отсутствие желания помогать армии.