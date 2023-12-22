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Бывший владелец «Челси» Абрамович проиграл суд по отмене санкций

Экс-владелец английского «Челси» Абрамович проиграл суд по отмене санкций ЕС

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Global Look Press

Российский миллиардер Роман Абрамович проиграл судебный процесс, который был направлен на отмену санкций Евросоюза, передает Reuters.

Против бизнесмена ввели санкции после начала событий на Украине. Суд в Брюсселе отклонил иск, а также отказался удовлетворить требования Абрамовича по компенсации, отметив его роль в сталелитейной компании Evraz.

Из-за санкций Абрамович был вынужден продать лондонский «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. Он продал клуб в 2022 году.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Челси» занимает десятое место, набрав 22 очка. Лидирует в турнире лондонский «Арсенал», набравший 39 очков. Второе место занимает «Ливерпуль» (38), замыкает тройку сильнейших «Астон Вилла» (38).

Ранее фанаты «Челси» высмеяли украинского футболиста.

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