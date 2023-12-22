Бывший владелец «Челси» Абрамович проиграл суд по отмене санкций

Российский миллиардер Роман Абрамович проиграл судебный процесс, который был направлен на отмену санкций Евросоюза, передает Reuters.

Против бизнесмена ввели санкции после начала событий на Украине. Суд в Брюсселе отклонил иск, а также отказался удовлетворить требования Абрамовича по компенсации, отметив его роль в сталелитейной компании Evraz.

Из-за санкций Абрамович был вынужден продать лондонский «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. Он продал клуб в 2022 году.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Челси» занимает десятое место, набрав 22 очка. Лидирует в турнире лондонский «Арсенал», набравший 39 очков. Второе место занимает «Ливерпуль» (38), замыкает тройку сильнейших «Астон Вилла» (38).

Ранее фанаты «Челси» высмеяли украинского футболиста.