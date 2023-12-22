Абаскаля обвинили в неуважении к «Спартаку»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в своем Telegram-канале раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за участие в новогоднем ролике красно-белых.

«Возмущение вызывает то, что три предложения в поздравлении тренер произносит на испанском. Вы издеваетесь? Абаскаль полтора года в России! Вы серьезно? Он заходит в кадр под камеры, за соседним стулом сидит великий Дасаев, множество других легенд клуба, а он не может три предложения на русском языке произнести ради такого случая? По мне так это чудовищное неуважение», — написал Радимов.

В видео Абаскаль поздравляет всех с Новым годом на испанском языке.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что Абаскаль может уйти из «Спартака» ради испанского клуба.