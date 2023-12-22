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Радимов объяснил, что может помешать российским клубам попасть в Суперлигу

Радимов назвал огромным шансом для российских клубов снятие запрета на Суперлигу

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что федерации будут препятствовать участию российских клубов в Суперлиге. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«В этом огромный шанс, это первое, о чем я подумал, когда услышал вердикт суда. Естественно, есть несколько причин, по которым русским клубам можно будет туда попасть. Но огромным препятствием будет то, что федерации все равно останутся не на стороне нашей страны и будут опротестовывать эти матчи», — сказал Радимов.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

С весны 2022 года российские клубы не принимают участие в еврокубковых матчах из-за запрета УЕФА и ФИФА в связи с ситуацией на Украине.

Ранее стало известно, смогут ли клубы из России играть в Суперлиге.

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