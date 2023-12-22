Орлов рассказал, как определить, станет ли Сафонов наследником Акинфеева

Комментатор Геннадий Орлов считает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов иногда играет авантюрно. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Способен ли Сафонов стать полноценным наследником Акинфеева? Посмотрим, на каком уровне он будет играть в 37 лет.

Чего пока не хватает Матвею? При всех его достоинствах он порой играет немного авантюрно. По-гусарски. У него же и внешность такая, образ. И усы он носит, и бородка у него. Вот и действует он иногда рискованно. Весной психологическая вратарская устойчивость Сафонова может выйти на первый план в борьбе за титул», — сказал Орлов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он провел первый матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2017 году против «Амкара» и пропустил один гол. В этом сезоне голкипер продолжает оставаться основным стражем краснодарских ворот, на его счету восемь «сухих» матчей.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Акинфеева назвали королем.