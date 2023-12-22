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Экс-игрок ЦСКА заявил, что клуб новым трансфером готовит замену Заболотному

Экс-игрок ЦСКА Масалитин призвал не ждать много голов от Заболотного

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что нападающий красно-синих Антон Заболотный является значимым игроком команды. Об этом он заявил «Евро-Футбол.Ру».

«Заболотный — значимый игрок в системе Федотова. Да, он не играет как-то ярко. Но он выполняет свою работу. Хочется только, чтобы Антон мячей побольше забивал. Но, зная его статистику, много голов ждать от него не надо.

Когда подписали Мусаева, сразу стало понятно, что Заболотному готовят замену. У Чалова другие обязательства и другая игра. Но нужно дожить до лета, не факт же, что Заболотный уйдет», — сказал Масалитин.

Заболотный является воспитанником ЦСКА. В 2012 году он покинул систему московского клуба, так и не проведя не одного матча за основной состав. Нападающий вернулся в ЦСКА в мае 2021 года. В текущем сезоне Заболотный провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

После 18 туров РПЛ ЦСКА с 28 очками делит седьмое место с «Рубином».

Ранее экс-голкипер ЦСКА Корнюхин ответил на вопрос о главном минусе Головина.

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