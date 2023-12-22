Навка считает, что Валиева никогда не отпустит допинг-скандал Олимпиады

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выразила мнение, что Камиле Валиевой не удастся отпустить историю с допинг-скандалом на Играх в Пекине. Об этом она заявила РИА Новости.

«Я думаю, что такое невозможно отпустить. И она никогда это не отпустит. Только когда она встанет на первую ступеньку своего пьедестала, который в ее жизни будет. С высоты прожитых лет — после 40, 50, когда приходит мудрость, тогда, может, придет нужное отношение. Я ей только желаю, чтобы она не уходила во все эти депрессивные истории», — сказала Навка.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее Валиева исполнила четверной тулуп.