Гранд европейского футбола отказался от участия в Суперлиге

Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что его клуб не будет участвовать в Суперлиге. Его слова передает пресс-служба команды.

«ПСЖ» категорически отвергает любой проект так называемой Суперлиги. Так было с самого первого дня и так будет всегда. «ПСЖ» поддерживает принципы европейской спортивной модели», — сказал Аль-Хелаифи.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее стало известно, будут ли клубы из Английской премьер-лиги (АПЛ) участвовать в Суперлиге.