Экс-голкипер ЦСКА Корнюхин ответил на вопрос о главном минусе Головина

Экс-голкипер московского ЦСКА Евгений Корнюхин заявил, что не видит минусов у футболиста «Монако» Александра Головина, передает Legalbet.

«Какой главный минус у Головина? Вы знаете, у него столько плюсов, что минусов-то на данный момент я не вижу. Человек двигается вперед, показывает хорошую игру, о нем говорят в Европе», — сказал Корнюхин.

«Монако» после 17 туров набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Пари Сен-Жермен» составляет семь баллов.

Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Полузащитник перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в английский «Эвертон» был продан Никола Влашич.

«Монако» встречался с «Тулузой» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Игра прошла на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Головин получил красную карточку на 51-й минуте за неспортивное поведение.

Ранее тренер «Монако» заявил о раскаянии Головина после удаления.