Тренер «Монако» заявил о раскаянии Головина после удаления

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер в интервью клубной пресс-службе заявил, что полузащитник Александр Головин, получивший прямую красную карточку на 51-й минуте игры с «Тулузой», полностью осознает свою неправоту.

По его словам, россиянина будет не хватать монегаскам в ближайших матчах.



«Мы потеряли Головина, который понимает свою ошибку. Нам будет его не хватать, но главное, в конце концов, — это результат. После неудачной игры с «Лионом» нам нужно было порадовать болельщиков и добиться положительного результата. Хочу поздравить всю команду с этим!» — заявил Хюттер.

«Монако» встречался с «Тулузой» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Игра прошла на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. «Монако» после 17 туров набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Пари Сен-Жермен» составляет семь баллов.

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