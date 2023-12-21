Овечкин опередил Игинлу в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в столице США на «Кэпитал-Уан Арене» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер, Джоэль Эдмундсон и Дилан Строум. У гостей шайбы забросили Хадсон Фэшинг и Андерс Ли.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Этот голевой пас стал для 38-летнего нападающего 676-м, благодаря чему капитан «Кэпс» опередил Джерома Игинлу в списке лучших ассистентов в истории НХЛ, выйдя на единоличное 68-е место по данному показателю.

«Кэпиталз» одержали вторую победу подряд, набрав 36 очков, и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Вашингтон» сыграет 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».

«Айлендерс» с 39 очками занимают четвертую строчку. В ближайшей игре коллектив из Нью-Йорка 24 декабря в гостях сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что 19-летний россиянин Иван Мирошниченко дебютировал в НХЛ.