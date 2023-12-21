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Тикнизян: Дзюба уезжает с базы первым на «Мерседесе» с водителем

Игрок «Локомотива» Тикнизян заявил, что Дзюба не любит оставаться на базе

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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью Sport24 рассказал, что его одноклубник Артем Дзюба обычно первым уезжает с базы после тренировок.

«Не знаю, будет он на меня обижаться или нет. Он, допустим, любит уезжать первым с тренировки. Заканчивается тренировка, проходит буквально полторы минуты, открываются ворота на базе, и Артем на своем «Мерседесе» уезжает с личным водителем. Не знаю, хорошо это или плохо. Но человек не любит оставаться на базе и восстанавливаться. Потому что он всегда готов!» — заявил Тикнизян.

Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. Красно-зеленые сыграют с московским «Динамо».

Ранее Тикнизян заявил, что Дзюбе в душе хватает 15 секунд.

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