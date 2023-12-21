Семин назвал лучших тренеров чемпионата России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал лучших наставников первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«Я бы назвал трех тренеров которые сейчас лидируют: Владимир Ивич, Сергей Семак и Марцел Личка. Также отмечу работу Сергея Юрана в Нижнем Новгороде. Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держится на очень высоком месте», — заявил Семин.

После 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» Сергея Семака, в активе которого 36 баллов. Замыкает топ-3 московское «Динамо» Марцела Лички с 32 очками.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа.

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