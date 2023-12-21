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Назван главный фаворит РПЛ

Аленичев заявил, что шансы «Зенита» на победу в РПЛ выше, чем у «Краснодара»

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» назвал фаворита в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Шансы «Краснодара» против «Зенита» — 40 на 60. Во-первых, стартовый матч после перерыва против «Рубина» из-за дисквалификации пропустит тот самый Кордоба. Плюс питерцы, как мне кажется, зимой сделают какое-то значимое приобретение. А может быть, и два.

Все — руководство клуба, тренерский штаб, игроки — понимают, что второе место станет для сине-бело-голубых провалом. В Петербурге сделают все, чтобы этого не допустить. Питерцы должны встряхнуться и провести весеннюю часть РПЛ гораздо сильнее осенней», — заявил специалист.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил на «Открытие банк Арене» со счетом 3:1.

Ранее журналист рассказал, что Семаку не нравится игра бразильской звезды «Зенита».

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