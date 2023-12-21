Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Акинфеева назвали королем

Тренер ЦСКА Федотов заявил, что после финала Кубка назвал Акинфеева королем

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новостик

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью для документального сериала «Спорт-Экспресса» вспомнил, что сказал капитану армейцев Игорю Акинфееву после победного финала Кубка России в сезоне-2022/23.

«Я еле-еле пробрался к Игорю. Он подтвердил то, что и так все знали: человек способен решить судьбу любого матча. Я сказал ему: «Ты король, ты король». Что-то в этом роде», — рассказал специалист.

Финал турнира прошел 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Основное время завершилось со счетом 1:1, отличились Федор Чалов (ЦСКА), реализовавший пенальти, и Джон Кордоба («Краснодар»). Победитель Кубка России был определен в серии послематчевых пенальти, точнее оказался армейский клуб — 6:5. Акинфеев в серии сумел отразить два удара.

Стоит отметить, что вратарь отразил и первый удар в серии, который нанес Эдуард Сперцян, однако это было сделано с нарушением правил, из-за чего главный арбитр матча Владислав Безбородов указал на то, что его надо перебить.

Ранее сын Газманова объяснил, почему не любит футбол.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами