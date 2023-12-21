Акинфеева назвали королем

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью для документального сериала «Спорт-Экспресса» вспомнил, что сказал капитану армейцев Игорю Акинфееву после победного финала Кубка России в сезоне-2022/23.

«Я еле-еле пробрался к Игорю. Он подтвердил то, что и так все знали: человек способен решить судьбу любого матча. Я сказал ему: «Ты король, ты король». Что-то в этом роде», — рассказал специалист.

Финал турнира прошел 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Основное время завершилось со счетом 1:1, отличились Федор Чалов (ЦСКА), реализовавший пенальти, и Джон Кордоба («Краснодар»). Победитель Кубка России был определен в серии послематчевых пенальти, точнее оказался армейский клуб — 6:5. Акинфеев в серии сумел отразить два удара.

Стоит отметить, что вратарь отразил и первый удар в серии, который нанес Эдуард Сперцян, однако это было сделано с нарушением правил, из-за чего главный арбитр матча Владислав Безбородов указал на то, что его надо перебить.

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