В РФС заявили о двойных стандартах в отношении России и Израиля

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в организации не хотят политизированных решений в адрес спортсменов. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим принцип двойных стандартов. Мы не призываем наложить на какую-то страну санкции, просто не хотим, чтобы принимались политизированные решения в адрес кого бы то ни было. В наш адрес такое решение и было принято. Мы не можем играть, а Израиль может — вот и все отличие», — сказал Дюков.

Также он рассказал, что в организации обратили внимание коллег на различное отношение к российским и израильским спортсменам.

«Мы задали вопрос — почему нас отстранили, почему в нашем случае вы отреагировали, а в случае Израиля — нет? В ответ развели руками», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Израильские спортсмены продолжают свое выступление на международной арене.

Ранее стало известно, где и когда сборная России сыграет с участником Евро-2024.