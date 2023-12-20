Стало известно, где и когда сборная России сыграет с участником Евро-2024

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович рассказал о месте и времени проведения товарищеского матча со сборной России. Его слова передает Sport24.

«Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными. Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», — сказал Сурбатович.

Сборные Сербии и России шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету российской команды, одно — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее Быстров призвал Карпина сделать выбор между сборной России и «Ростовом».