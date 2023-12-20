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Вратарь «Реала» заявил, что экс-тренер «Спартака» его смешит

Вратарь «Реала» Куртуа признался, что тренер сборной Бельгии Тедеско его смешит

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Global Look Press

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа в интервью Sporza раскритиковал главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско за слова в прессе об их конфликте.

В июне Куртуа неожиданно покинул национальную команду перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 с Эстонией. Сообщалось, что он хотел быть капитаном сборной.

«Он меня смешит. Очень мало людей и тренеров будут честны с прессой. Тедеско говорит, что он честен, но это неправда. Еще раз: я совершил ошибку, уехав из сборной, но тренер все равно должен стараться сохранить важного игрока, а не пытаться делать из этого пример для других», — заявил футболист.

По мнению голкипера, тренер хотел его атаковать. Куртуа отметил, на следующий день в прессу просочилась информация о словах голкипера, который якобы заявил, что его товарищи по команде недостаточно хороши, ссылаясь на футболистов, которые вылетели из Английской премьер-лиги (АПЛ) вместе с «Лестером». Куртуа считает, что информация исходила от Тедеско.

«Я никогда не говорил, что некоторые футболиcты не на должном уровне. Я давно знаю таких ребят, как Тилеманc, Каcтань и Прат. Единcтвенное, и я не боюcь это cказать: еcли ты уcтупаешь в cчете в матче c Авcтрией и у тебя в команде еcть вылетевшие игроки, которые проиграли больше матчей, чем выиграли, то перевернуть cитуацию cложно.

Я не принижал «Лестер» или некоторых ребят. Такое случается в футболе. В свой первый сезон в «Реале» я пропустил много голов. Только два человека знали, о чем я тогда сказал. Значит, кто-то хотел выставить меня в плохом свете», — сказал Куртуа.

19 декабря Куртуа заявил, что пропустит Евро-2024 из-за травмы колена.

Тедеско возглавлял московский «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21.

Ранее СМИ сообщили, что футболист «Спартака» может уйти в «Интер».

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