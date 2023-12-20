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Олимпийский чемпион призвал не бить в колокола из-за проблем Овечкина

Тренер Светлов заявил, что Овечкину в игре не хватает последнего паса

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Светлов рассказал, что нужно российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину для того, чтобы прервать безрезультативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Чемпионат.com».

«Нужен распасовщик, человек, выводящий тебя на бросок. Партнер, который будет играть на тебя. Именно последнего паса сейчас и не хватает. Но бить в колокола не нужно, ведь чем больше мы давим, тем напряженнее становится ситуация. Самое главное, чтобы Саша не сбился на другую игру, нужно продолжать гнуть свою линию», — заявил Светлов.

В ночь на 18 декабря «Вашингтон» обыграл «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ. Поединок закончился в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1. Овечкин не сумел забить. Российский нападающий не может отличиться в 13 матчах НХЛ подряд, что является его личным антирекордом.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 28 матчах и набрал всего 17 очков — пять голов и 12 передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

Ранее в США назвали главное заблуждение об Овечкине.

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