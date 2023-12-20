Лучшим боксером — 2023 назван Бивол, который провел последний бой в 2022 году

Бывший чемпион мира по версии WBA и олимпийский чемпион в тяжелом весе Александр Поветкин назвал лучшим боксером 2023 года россиянина Дмитрия Бивола, который свой последний бой провел в 2022 году. Его слова приводит «Советский спорт».

«У нас есть много достойных ребят, надеюсь, они смогут выйти и выиграть титул чемпиона мира. Однако, по моему мнению, сильнейшим в 2023 году является Бивол. Дмитрий выиграл бой против одного из лучших боксеров мира, этот поединок был самым запоминающимся. Я считаю, он заслуживает носить это звание», — заявил Поветкин.

Бивол на профессиональном ринге провел 21 бой и одержал победы во всех этих поединках. При этом его последний на сегодняшний день бой состоялся в ноябре 2022 года, когда россиянин единогласным решением судей взял верх над непобежденным до того момента мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Последний бой российский боксер Поветкин провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее Поветкин ответил на обвинения в употреблении алкоголя.