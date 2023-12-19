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Футболист сборной России перешел в ЦСКА

Форвард Мусаев перешел из «Балтики» в ЦСКА

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Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА достиг договоренности с калининградской «Балтикой» о переходе форварда Тамерлана Мусаева. Об этом сообщает Telegram-канал балтийцев.

Армейский клуб выкупил права на нападающего. Соглашение игрока с красно-синими рассчитано до конца сезона-2027/28. Он будет играть под 11-м номером.

22-летний Мусаев — воспитанник академии ЦСКА. Он выступал за «Балтику» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

В прошлом сезоне Мусаев был признан лучшим игроком Первой лиги, а также лучшим молодым игроком, забив девять мячей и отдав девять голевых передач.

В сентябре Мусаев сыграл в двух товарищеских матчах сборной России (до 23 лет) против Египта.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Балтика» имеет в своем активе 13 баллов и расположилась на 15-й строчке.

Ранее СМИ сообщили, что еще один футболист сборной России может переехать во Францию.

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