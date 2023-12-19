Хоккеист раскрыл три причины, из-за которых коньки причиняют боль

Хоккеист, эксперт «Спортмастер PRO» Александр Голдин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как избавиться от боли в ногах во время катания на коньках и назвал главные причины такой проблемы.

«Это серьезная и распространенная проблема. Ее первая возможная причина — коньки не подходят по размеру. В большинстве случаев они велики. Нога занимает неправильное положение в ботинке, болтается внутри, пятка отрывается. Естественно, возникают боль и дискомфорт. Иногда выходом из ситуации может послужить более плотная стелька, но в идеале стоит приобрести новую пару.

Вторая причина — слишком мягкий конек. Самые бюджетные модели и некоторые фитнес-коньки не обладают достаточной поддержкой голеностопа. Из-за этого вы тратите слишком много сил, чтобы просто удержать ноги ровно, а они все равно заваливаются наружу или внутрь. В процессе такого катания стопы сильно перегружаются и болят. Поэтому я советую сразу выбирать коньки с хорошей жесткостью и получать от катания удовольствие, а не мучение.

И третья причина — особенности свода стопы. У каждого человека индивидуальные особенности строения стопы. Коньки могут быть хорошие, но не подходить именно вам. Поэтому я советую померить несколько пар в одной ценовой категории и выбрать самые удобные. Еще можно поставить индивидуальные стельки, которые формируются под особенности вашей стопы. Для тех, кто решил освоить прыжки или поиграть в хоккей, это очень дельный совет: стопа будет меньше уставать и нагружаться», — сказал Голдин.

Ранее хоккеист рассказал, как избежать травмы при катании на коньках.