Дворкович объяснил, почему россияне не выступят на шахматной Олимпиаде

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что сборная России не примет участия во Всемирной шахматной олимпиаде — 2024. В интервью «Газете.Ru» он пояснил, что это связано с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«В 2024 году пройдет Всемирная шахматная олимпиада в Будапеште. Она является командным соревнованием, поэтому, следуя рекомендациям МОК, в настоящее время мы не можем допустить российскую команду до участия в этих соревнованиях. Тем не менее, если говорить обо всех индивидуальных соревнованиях, которые пройдут в 2024 году, ФИДЕ допускает всех российских и белорусских спортсменов безо всяких дополнительных ограничений. И мы видим по регистрации на все турниры, что российские шахматисты составляют значительную часть участников. Мы считаем, что создаем возможности для спортивного развития и раскрытия талантов спортсменов во всем мире и ни для кого не ставим дополнительных барьеров. Рады, что все готовы участвовать и бороться за самые высокие награды в любой точке планеты», — сказал Дворкович.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время. 8 декабря МОК объявил о допуске россиян до Игр в нейтральном статусе с соблюдением ряда требований.

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