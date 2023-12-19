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Экс-глава «Локомотива» предрекла клубу сложности

Экс-глава «Локомотива» Смородская предрекла клубу сложности из-за нехватки денег

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в интервью Legalbet заявила, что клубу будет непросто заменить лидеров из-за сложностей с финансовыми ресурсами.

По ее словам, трансферная политика клуба в зимнее окно переходов будет зависеть от многих факторов.

«Не задумывалась над тем, с кем «Локомотиву» надо расставаться. Другое дело, насколько хватит средств, чтобы закупить кого-то на место ушедших, это ведь тоже важный вопрос. Например, если отдать условных Куликова и Марадишвили, то, может, их не получится заменить, хоть они и резервисты», — заявила Смородская.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин признался, что заедает стресс.

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