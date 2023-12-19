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Получившего тяжелую травму игрока «Зенита» выписали из больницы

Упавшего на спину баскетболиста «Зенита» Карасева выписали из больницы

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РИА Новости

Вадим Михалевский, агент баскетболиста Сергея Карасева, в интервью «Чемпионату» заявил, что его клиент выписан из больницы и вернулся в Санкт-Петербург, где продолжает процесс реабилитации.

«Сергея выписали в пятницу. Динамика положительная, надеюсь, что вскоре он приступит к индивидуальным тренировкам. Точные сроки возвращения пока неизвестны», — заявил агент.

Баскетболист получил травму 10 декабря по ходу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и московским ЦСКА. За проведенные 17 минут на площадке Карасев набрал два очка, сделал две передачи и оформил два подбора. Матч ЦСКА — «Зенит» завершился победой хозяев со счетом 104:89.

В 2022 году «Зенит» обыграл в финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА в семи матчах и впервые в истории завоевал чемпионский титул. Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС.

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