Футболист «Зенита» пожаловался на рост цен в магазинах

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой пожаловался на рост цен в российских магазинах, передает Metaratings.

«Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить. Цены растут, а зарплаты — нет», — сказал Круговой.

В текущем сезоне чемпионата России Круговой провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновиться в начале марта. «Зенит» в первом матче после перерыва сыграет с московским «Спартаком».

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