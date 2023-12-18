Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гарри Кейн установил рекорд результативности в Бундеслиге

Кейн установил рекорд результативности Бундеслиги, быстрее всех забив 20 голов

close
100%
Wolfgang Rattay/Reuters

17 декабря мюнхенская «Бавария» в матче Бундеслиги разгромила «Штутгарт» со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился английский нападающий Гарри Кейн, еще один гол на счету Ким Мин Джэ.

Для англичанина эти голы стали 19-м и 20-м в чемпионате Германии. Для достижения этого результата форварду потребовалось 14 матчей. Также в его активе пять ассистов. Ни один футболист не забил 20 голов быстрее в истории Бундеслиги. Уве Зеелеру понадобился 21 матч, Эрлингу Холанду — 22.

Кейн стал игроком «Баварии» летом 2023 года. До этого он на протяжении 12 лет защищал цвета лондонского «Тоттенхэма». В Англии он стал лучшим бомбардиром в истории своей команды (280 голов), трижды брал звание лучшего игрока «Хотспур», семь раз становился лучшим игроком месяца Английской премьер-лиги (АПЛ), трижды становился лучшим бомбардиром турнира.

После 14 матчей чемпионата Германии «Бавария», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице. Первым идет «Байер» (39 очков), но у мюнхенцев одна игра в запасе.

Ранее в Google назвали самого популярного по запросам в поисковике спортсмена.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами