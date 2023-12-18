Гарри Кейн установил рекорд результативности в Бундеслиге

17 декабря мюнхенская «Бавария» в матче Бундеслиги разгромила «Штутгарт» со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился английский нападающий Гарри Кейн, еще один гол на счету Ким Мин Джэ.

Для англичанина эти голы стали 19-м и 20-м в чемпионате Германии. Для достижения этого результата форварду потребовалось 14 матчей. Также в его активе пять ассистов. Ни один футболист не забил 20 голов быстрее в истории Бундеслиги. Уве Зеелеру понадобился 21 матч, Эрлингу Холанду — 22.

Кейн стал игроком «Баварии» летом 2023 года. До этого он на протяжении 12 лет защищал цвета лондонского «Тоттенхэма». В Англии он стал лучшим бомбардиром в истории своей команды (280 голов), трижды брал звание лучшего игрока «Хотспур», семь раз становился лучшим игроком месяца Английской премьер-лиги (АПЛ), трижды становился лучшим бомбардиром турнира.

После 14 матчей чемпионата Германии «Бавария», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице. Первым идет «Байер» (39 очков), но у мюнхенцев одна игра в запасе.

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