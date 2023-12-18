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Тренер «Спартака» Абаскаль может уйти из команды ради испанского клуба

Радимов: Абаскаль претендует на пост тренера «Севильи»

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может покинуть клуб уже зимой. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи». Там три кандидата, он один из них. Новость вышла в испанских СМИ. Если будет предложение от «Севильи», он туда сорвется. Мое мнение: Карпин — идеальная фигура для «Спартака», — сказал Радимов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Абаскаля отказались называть подходящим тренером для «Спартака».

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