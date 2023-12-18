Загитова рассказала, как теряет разум в магазинах

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радио «Европа Плюс» призналась, что порой она «теряет разум в магазинах», а также рассказала, что ее мама продолжает следить за финансами.

«Да, бывает. Как раз вчера случился такой инцидент, когда я не смогла себя удержать и просто купила все, что мне нравится. Но у меня мама финансист — не по образованию, а по жизни, поэтому она смотрит за моими финансами и тратами. Иногда, конечно, с ней ругаюсь из-за этого, но потом понимаю, что все-таки она права», — заявила Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

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