Загитова о работе ведущей: выдержать такой хейт немногие смогут

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радио «Европа Плюс» призналась, что работа ведущей шоу «Ледниковый» период помогла ей стать сильнее.

«Мне просто сказали: «Будешь ведущей?» Ведущей взрослого «Ледникового периода», где были все звезды шоу-бизнеса, все кумиры в фигурном катании. Брать у них интервью — это был большой стресс для меня. Как оказалось, я очень смелая. Плюс ко всему выдержать такой большой хейт тоже немногие смогут — это очень сильно закалило в жизни», — заявила Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

В августе фигуристка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После Загитова выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает «зебру» на зеленый светофор для пешеходов.

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