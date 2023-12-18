Загитова назвала везением свою победу на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радио «Европа-Плюс» вспомнила о своей победе на Играх и рассказала, как на нее повлиял прошедший в Пхенчхане турнир.

«Могу сказать, что мне очень повезло, что я выиграла Олимпиаду. И те эмоции, которые я получила после победы, все перекрывают. Эта Олимпиада оставила отпечаток в моей жизни. Конечно же, я ехала туда с чувством того, что защищаю свою страну, свою честь, Родину, тренеров, всех, кто стоит за спиной, – не хотелось их подводить», — заявила фигуристка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

В августе фигуристка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После Загитова выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает «зебру» на зеленый светофор для пешеходов.

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