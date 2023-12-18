Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Загитова назвала везением свою победу на Олимпийских играх

Фигуристка Загитова: Олимпиада оставила отпечаток в моей жизни

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радио «Европа-Плюс» вспомнила о своей победе на Играх и рассказала, как на нее повлиял прошедший в Пхенчхане турнир.

«Могу сказать, что мне очень повезло, что я выиграла Олимпиаду. И те эмоции, которые я получила после победы, все перекрывают. Эта Олимпиада оставила отпечаток в моей жизни. Конечно же, я ехала туда с чувством того, что защищаю свою страну, свою честь, Родину, тренеров, всех, кто стоит за спиной, – не хотелось их подводить», — заявила фигуристка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

В августе фигуристка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После Загитова выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает «зебру» на зеленый светофор для пешеходов.

Ранее Загитова показала «бомж стайл».

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами