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В Первоуральске юный боксер умер после поединка

14-летний боксер скончался на соревнованиях в Первоуральске

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На боксерском турнире в Первоуральске скончался 14-летний подросток. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

«В ходе процессуальной проверки следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, истребуется и изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в ходе проверки выясняются условия и причины, которые привели к трагедии.

Трагедия произошла 17 декабря 2023 года на открытом первенстве по боксу. Один из участников турнира, юноша 2009 года рождения после нескольких пропущенных ударов во время поединка потерял сознание. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая забрала боксера в больницу, где он скончался.

Ранее в Москве хоккеист умер на льду.

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