Аршавин выбрал двух лучших игроков РПЛ первой части сезона

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что лучшие игроки первой части сезона играют в «Краснодаре». Об этом он заявил Metaratings.

«Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идет на первом месте. На сегодняшний день это «Краснодар». Поэтому я бы назвал Кордобу и Сперцяна. Также отмечу молодого Никиту Кривцова», — сказал Аршавин.

Кордоба и Сперцян являются лучшими бомбардирами своей команды. На счету каждого из них по восемь забитых мячей. Лучшим бомбардиром всей лиги является нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра. Колумбийский форвард забил уже 14 мячей.

Никита Кривцов, выступающий на позиции полузащитника, в 2023 году дебютировал за сборную России и отметился забитым мячом в игре с Кубой.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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