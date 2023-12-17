В МИД РФ назвали украинских спортсменов «альтернативно одаренными»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что украинские спортсмены, отказывающиеся от матчей с россиянами, должны участвовать в отдельном турнире. Об этом она заявила «Известиям».

«Мне кажется, таким, которым постоянно требуется особое отношение, нужно создать игры для альтернативно одаренных», — сказала Захарова.

17 декабря украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт в финальном матче выставочного турнира во Франции против россиянки Мирры Андреевой. В итоге отечественной спортсменке пришлось проводить заключительную игру против мужчины. Андреева потерпела поражение.

Ранее украинские теннисисты просто отказывались от рукопожатий с представителями России в очных встречах.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году.

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ украинки играть с россиянкой в финале теннисного турнира.