Украинскую теннисистку Костюк призвали не пускать на международные турниры

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что украинская теннисистка Марта Костюк не должна участвовать в международных турнирах из-за своего поведения. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Организаторы выставочных турниров вообще не правы, что приглашают теннисистов с Украины, раз такая реакция у них. Из‑за бойкотов проигрывает сам турнир, зрители, теннис. Тем более это выставочный турнир, он организован специально для зрителей. Стыд и позор ей! Надо сделать выводы и не допускать ее больше на такие соревнования. Из‑за ее поведения страдают зрители и авторитет турнира», — сказал Янчук.

17 декабря Костюк отказалась выходить на финальный матч выставочного турнира во Франции против россиянки Мирры Андреевой. В итоге отечественной спортсменке пришлось проводить заключительную игру против мужчины. Андреева потерпела поражение.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева располагается на 57-м месте. Продолжает лидировать представительница Польши Ига Свентек, набравшая 9 295 очков. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко (9 050 очков). Представительница США Кори Гауфф третья (6 580очков).

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