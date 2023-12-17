Футболист ЦСКА женился

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша официально вступил в брак. Соответствующий пост пресс-служба столичного клуба опубликовала в Telegram-канале.

«Поздравляем Виллиана Рошу и его супругу с днем свадьбы и созданием новой семьи. Цените друг друга и будьте счастливы!» — написано в сообщении пресс-службы армейцев.

Роша заключил контракт с московским клубом 1 сентября 2022 года. Срок действия соглашения рассчитан до сезона-2024/25 и включает в себя опцию продления на еще один сезон. Защитник дебютировал за армейцев спустя десять дней после подписания контракта в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Первый гол в составе ЦСКА Роша оформил 14 сентября в матче Кубка России с екатеринбургским «Уралом», в национальном первенстве впервые забил 8 октября 2023 года в матче со столичным «Динамо».

В прошлом сезоне вместе с ЦСКА он завоевал серебряные медали РПЛ и Кубок страны, что стало первым трофеем в карьере бразильского футболиста. В текущем сезоне он сыграл за клуб 22 матча и отдал одну голевую передачу.

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