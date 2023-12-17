Губерниев назвал странным назначение экс-наставника сборной Испании на пост тренера «Сочи»

Дмитрий Губерниев назвал странным назначение испанского специалиста Роберта Морено на пост тренера «Сочи», передает «Спорт-Экспресс».

«Значит, в «Сочи» не доверяют нашим тренерам. Не понимаю, что в нынешней ситуации, когда есть немало блестящих специалистов, приглашают испанца. Решение странное. Но это их огород, они его возделывают», — сказал Губерниев.

«Сочи» объявил о назначении Морено 15 декабря. Он стал третьим главным тренером в этом сезоне после Александра Точилина и Дмитрия Хохлова.

46-летний испанец ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте 2022 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» располагается на последнем, 16-м, месте. После 18-ти туров команда набрала 11 очков.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте.

Ранее Морено оценил свое назначение в «Сочи».