У потерявшего сознание игрока АПЛ произошла остановка сердца

«Лутон» на официальном сайте сделал заявление по поводу состояния здоровья капитана команды Тома Локьера, отметив, что футболист переведен в больницу, его состояние стабильное, а в настоящее время он проходит обследование и находится вместе с семьей.

«Наш медицинский персонал подтвердил, что у капитана «Лутона» произошла остановка сердца на поле, но к моменту, когда его уносили на носилках, он уже пришел в сознание. Дальнейшее лечение он получил на стадионе, за что мы еще раз благодарим медицинские бригады обеих сторон», — сказано в заявлении клуба.

Инцидент произошел на 62-й минуте матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Борнмутом», когда счет на табло был 1:1. Игроку стало плохо на поле, медики оказали ему помощь и на носилках унесли в подтрибунное помещение, чтобы оказать помощь.

Встреча из-за произошедшего была остановлена, футболисты покинули поле. Через 20 минут после того, как Локьера унесли, было решено отменить встречу.

Примечательно, что с Локьером подобный инцидент уже случался. В мае 2023-го футболист, который выступает за сборную Уэльса, также потерял сознание во время матча против «Ковентри Сити» в матче плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ. Сразу со стадиона он был отправлен в больницу. Тогда ему диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить игровую карьеру.

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