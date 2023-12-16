Матч АПЛ прерван из-за потерявшего сознание футболиста

Защитник «Лутона» Том Локьер потерял сознание во время матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Борнмута».

Инцидент произошел на 62-й минуте, когда счет на табло был 1:1. Игроку стало плохо на поле, медики оказали ему помощь и на носилках унесли в подтрибунное помещение, чтобы оказать помощь. Как рассказал комментатор Гари Тафус в соцсети Х со ссылкой на врача «Борнмута», Локьер сейчас находится в сознании.

Встреча из-за произошедшего была остановлена, футболисты покинули поле. Через 20 минут после того, как Локьера унесли, было решено отменить встречу. Неясно, будет ли доиграна встреча в другой день.

Примечательно, что с Локьером подобный инцидент уже случался. В мае 2023-го футболист, который выступает за сборную Уэльса, также потерял сознание во время матча против «Ковентри Сити» в матче плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ. Сразу со стадиона он был отправлен в больницу. Тогда ему диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить игровую карьеру.

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