Жена Костомарова: то, что он в здравом рассудке — огромное счастье

Оксана Домнина, призерка Олимпийских игр и супруга олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, в интервью «Первому каналу» рассказала, что ее супруг остался таким же, как и прежде, нисколько не поменялся.

«Да, никто не знает, как ему сложно, как он переживает. Он как спортсмен этого вообще не показывает, особенно на людях. Мы, спортсмены, не привыкли плакаться. Но то, что он в полном и здравом рассудке — огромное счастье. Учитывая то, что могло быть», — заявила Домнина.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

22 августа фигурист впервые появился на публике, выйдя на лед вместе со своей супругой во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви». В декабре 2023 года Костомаров вышел на лед на протезах.

Ранее Авербух заявил, что зрители увидят Костомарова на гала-шоу.