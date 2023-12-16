Названа причина, из-за которой «Спартак» не сможет бороться за чемпионство

Бывший футболист, российский тренер Денис Бояринцев заявил, что московскому «Спартаку» для борьбы за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо усилить состав. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не сомневаюсь, что «Спартак» будет бороться за тройку, но в опорную зону топового футболиста можно было бы посмотреть. В атаке же у них все хорошо. В обороне появляются игроки, но нет уверенности, что «Спартак» с этим составом сможет бороться за чемпионство», — заявил Бояринцев.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к «Зениту».

Ранее бывший тренер «Спартака» заявил, что не теряет надежды на успех команды в РПЛ.