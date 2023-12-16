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Мостовой предстал на Матче звезд Кубка России в образе царя

Александр Мостовой вышел на Матч звезд Кубка России в образе царя

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой вышел на поле перед Матчем звезд Кубка России в образе царя. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В поединке сразятся сборная пути РПЛ и сборная пути регионов (по тому подобию, как устроен турнир Кубка России). Мостовой — тренер команды пути РПЛ. В своей карьере он получил от фанатов прозвище «Царь».

Встреча будет проведена в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. Помимо самой игры, зрителей ждут челленджи под названиями «В цель», «Пинбол» и «Кипербатл».

Мостовой в клубной карьере выступал за московский «Спартак», он дебютировал за клуб против «Кайрата» 7 июня 1987 года на стадионе «Динамо». Футболист вышел на замену за пятнадцать минут до конца игры. Он выступал за «Спартак» до 1991 года, в составе клуба он дважды выиграл чемпионат СССР, стал обладателем Кубка Федерации футбола СССР. Также в своей карьере Мостовой выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Старсбур», а также за испанские «Сельту» и «Алавес». Профессиональную футбольную карьеру он завершил в 2005 году.

В составе сборной СССР до 23 лет он выиграл чемпионат Европы — 1990. 21 августа Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию. Мостовой дебютировал за московский клуб против «Кайрата» 7 июня 1987 года на стадионе «Динамо». Футболист вышел на замену за пятнадцать минут до конца игры. Он выступал за «Спартак» до 1991 года, в составе клуба он дважды выиграл чемпионат СССР, стал обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

Ранее Мостовой заявил, что не знает нового тренера «Сочи».

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