Ребров рассказал, почему Дзюба назвал Эмери «тренеришкой»

Бывший вратарь московского «Спартака» Артем Ребров рассказал в своей колонке на Sports.ru о конфликте форварда Артема Дзюбы с тренером Унаи Эмери в 2012 году.

«Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был десятый номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, какие важные люди в «Спартаке» носили этот номер, что надо соответствовать. Мне кажется, такие штуки Дзюбу задевали.

Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но маленькие недопонимания точно присутствовали. Надо было сесть и проговорить претензии друг к другу, но они этого не сделали. В итоге все закончилось «тренеришкой».

Я был рядом, когда Дзюба сказал про «тренеришку». Не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артем хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул. В итоге фраза привела к такому скандалу», — написал Ребров.

Унаи Эмери проработал в «Спартаке» меньше полугода. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой».

После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», лондонском «Арсенале» и «Вильярреале». С 2022 года Эмери возглавляет «Астон Виллу».

За это время он успел четырежды выиграть Лигу Европы (с «Севильей» и «Вильярреалом»), а также привести «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции и дважды завоевать Кубок страны. В сезоне 2013/14 он признавался лучшим тренером в Европе.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что капитан «Спартака» может уйти к конкуренту.